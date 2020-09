Bei einem Brand eines Unterstandes an der Gimpelwaldhütte in Hornbach entstand am Mittwochabend nach Schätzungen der Feuerwehr ein Schaden von rund 5000 Euro. Der Einsatz der Freiwilligen Feuerwehren aus der Verbandsgemeinde verhinderte ein Übergreifen des Feuers auf die Hütte. Hornbacher Anwohner hatten die Feuerwehr gerufen. 35 Mann und acht Fahrzeuge waren dann zur Stelle, fanden einen Unterstand in Flammen vor. Nach einer Stunde war der Einsatz beendet.