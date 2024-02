Am Samstag sind Teilnehmer einer Demonstration gegen den Krieg in Palästina beleidigt worden. Die Polizei hat Strafanzeige gestellt. Wie die Polizei berichtet, haben rund 200 Personen mit einem Friedensmarsch gegen den Krieg in Palästina demonstriert, bei dem sie einen Waffenstillstand forderten. Ansonsten sei die Versammlung friedlich abgelaufen, sagte ein Sprecher.