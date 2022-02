Durch ihr besonnenes Eingreifen hat eine Pflegekraft von der Caritas am Dienstag einer 95-jährigen Seniorin das Leben gerettet. Wie die Polizei berichtet, hatte die 58-jährige Pflegerin am Vormittag des 1. Februar die bettlägerige alte Dame im saarländischen Weiskirchen-Rappweiler (Kreis Merzig-Wadern) besucht. Beim Betreten der Wohnung habe sie bemerkt, dass Rauch aus dem Badezimmer drang. Sofort holte die Pflegerin die Seniorin aus dem Haus und alarmierte die Feuerwehr. Sie schaltete die Bad-Sicherung aus. Dadurch, so die Polizei, habe die Frau Schlimmeres verhindert. Die Feuerwehr löschte den Brand im Bad und lüftete das Gebäude. Die 95-jährige konnte wohlbehalten in ihre Wohnung zurückkehren. Brandursache soll ein Schmorbrand am Stecker eines Heizlüfters im Bad gewesen sein.