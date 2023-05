Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Am Montag ist der Tag des Haustiers. Noch nie hat es in Deutschland so viele Haustiere gegeben wie mit Ausbruch der Corona-Pandemie. Warum haben Menschen Tiere? Sind sie Katzen- oder Hundemenschen? Und wer ist der Chef zu Hause? Die RHEINPFALZ hat sich in der Fußgängerzone umgehört.

Mit einem großen, gutmütigen Hund ist Bettina Buchberger unterwegs. Theo ist ein Australien Cobberdog und gilt als reinrassiger Labradoodle. „Der ist perfekt. Ich habe lange nach