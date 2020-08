Bei der Polizei melden soll sich, wer den Unfall am Freitag gegen 17.50 Uhr in der Straße „Am Hofweg“ in Zweibrücken beobachtet hat. Dort waren sich in einer Kurve ein Radfahrer und ein Jogger begegnet. Der Radfahrer bremste, um einen Zusammenstoß zu vermeiden, stürzte dabei aber vom Rad und verletzte sich dabei leicht. Laut Polizei beschwerte sich der Jogger über den Radfahrer und machte sich dann davon, ohne seine Personalien zu hinterlassen. Er wird so beschrieben: 40 Jahre alt, graue Haare, athletische Figur. Die Polizei bittet Zeugen, sich bei ihr zu melden: Telefonnummer 06332-9760 oder per Mail an pizweibruecken@polizei.rlp.de.