Mehrere Unwetterwarnungen hatten am Samstag die West- und Südwestpfalz in Atem gehalten. Angekündigt waren schwere Gewitter mit Sturmböen und heftigem Starkregen, teilweise auch mit Hagel. „Rückblickend kann aus polizeilicher Sicht eine positive Bilanz gezogen werden“, teilte am Sonntag das Polizeipräsidium Westpfalz in Kaiserslautern mit. In dessen Dienstgebiet sei es „bis auf wenige, kurzfristige Einsätze zu keinen größeren Vorkommnissen“ gekommen. Gleichwohl gingen am Samstagabend stellenweise heftige Regenfälle nieder. Der Zuständigkeitsbereich des Polizeipräsidiums Westpfalz umfasst neben den kreisfreien Städten Kaiserslautern, Pirmasens und Zweibrücken die Landkreise Kaiserslautern, Kusel und Südwestpfalz sowie die Verbandsgemeinden Nordpfälzer Land und Winnweiler (Donnersbergkreis) und den Süden der Verbandsgemeinde Nahe-Glan, die im Landkreis Bad Kreuznach liegt.