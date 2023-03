„Der Januskopf Beethoven“ hat Oliver Kern sein Orgelkonzert am heutigen Freitag, 19 Uhr, in der Hornbacher Klosterkirche überschrieben.

Gemeint ist, dass Ludwig van Beethoven sowohl heitere als auch dramatische Werke geschrieben hat. Das demonstriert Kern anhand der vier Orgelsonaten Nr. 8 c-Moll, op. 13, Nr. 9, E-Dur, op. 14/1, Nr. 10, G-Dur, op. 14/2 und Nr. 11, B-Dur, op. 22. Oliver Kern (1970 geboren) ist Professor für Klavier an der Musikhochschule Frankfurt. An der Hornbacher Orgel konzertierte der international gefragte Musiker und Dozent auf Einladung der evangelischen Kirchengemeinde Hornbach-Brenschelbach schon mehrfach, zuletzt im Vorjahr. Es handelt sich um das 34. Benefizkonzert an der Hornbacher Klosterkirche, Der Eintritt ist frei, es wird um Spenden gebeten.