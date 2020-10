Zum 250. Beethoven-Geburtstag lädt die Projektgruppe Kinder und Jugendliche Saarpfalz für Samstag, 31. Oktober, 19.30 Uhr zum Benefizkonzert in den Homburger Saalbau. Der israelische Geiger Joshua Epstein (80) und seine Frau, die Pianistin Heather Epstein, spielen drei Beethoven-Sonaten für Violine und Klavier: Nummer vier, zehn und neun (die Kreutzer-Sonate). Der Erlös dieses Konzertes der Lehrenden an der Saarländischen Musikhochschule kommt psychisch erkrankten und beeinträchtigten Kindern und Jugendlichen zu Gute. Karten für 15 Euro, ermäßigt zehn Euro, gibt es bei der Tourist-Info Homburg, Talstraße 57a, Telefon 06841/101820, und an der Abendkasse, keine Online-Tickets. Infos: kinderprojekte.org.