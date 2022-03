Etwa 150 Bürger sowie Vereinsvertreter und Kommunalpolitiker haben sich am Mittwochabend, 9. März, zu einer Solidaritätsaktion für die Ukraine am Beckerturm in St. Ingbert versammelt. Das historische Bauwerk wird nun abends in den ukrainischen Landesfarben Blau und Gelb angestrahlt. Vom Dach aus werden Lichtstrahlen in den Himmel projiziert. Die Stadt hat die Aktion gemeinsam mit Stefan Braun organisiert, dem Geschäftsführer des Innovationsparks am Beckerturm. Die Lichtinstallation ist noch bis Ende der Woche aktiv. Von den Anhöhen in St. Ingbert sieht man die Illumination des Beckerturms besonders gut. Laut Oberbürgermeister Ulli Meyer wurden in den vergangenen Tagen rund 50 ukrainische Geflüchtete, vorwiegend Frauen und Kinder, in St. Ingbert aufgenommen. Sie wohnen nun in privaten Wohnungen und städtischen Gemeinschaftsunterkünften. Die Aufnahme weiterer Personen werde vorbereitet.