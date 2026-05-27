In Bechhofen steht eine Kapelle im Wald, die 80 Jahre Geschichte, Gedenken und Dank vereint. Was es damit auf sich hat.

Die Bechhofer Marienkapelle wird 80 Jahre alt. Man findet sie, wenn man hinter der Ruine des abgebrannten Feuerwehrhauses den Wirtschaftsweg in Richtung Harzofen hinaufgeht. Nach etwa 300 Metern weist ein schlichtes kleines weißes Schild auf ihren Standort hin. Wenn man dem Hinweis in den Wald folgt, kann man sich dort, bei entsprechendem Lichteinfall, wie in einem Zauberwald fühlen. Heute ist die Kapelle mithilfe einer vergitterten Tür verschlossen. Gläubige Katholiken hinterlassen dort Rosenkränze. Die Tür, die Überdachung und die Glasbausteine links und rechts kamen erst später dazu, erinnert sich Josef Becker. Zuerst habe es lediglich den Altar und die Bildhauerei mit dem Angesicht der heiligen Mutter Gottes gegeben, die das Jesuskind in den Händen hält. Maria und der Altar sind von Steintafeln umgeben.

Die Tafeln sind der eigentliche Grund, weshalb die Kapelle gebaut wurde. Auf ihnen sind die Namen der gefallenen katholischen Gläubigen aus beiden Weltkriegen eingemeißelt. Der damalige Expositus Friedrich Hauck ließ die Kapelle 1946 bauen, zum Gedenken an die Gefallenen. Bechhofen war damals Seelsorgebezirk der Pfarrei in Wiesbach. „Der Pfarrer Hauck war ein frommer Beter und ein Marienverehrer“, beginnt Mechthild Burgard zu erzählen. Das Herz-Jesu-Fest, das die Katholiken immer am dritten Freitag nach Pfingsten feiern, stellte er nach dem Zweiten Weltkrieg unter das Zeichen der Dankbarkeit. „Weil Bechhofen vom Krieg verschont blieb“, berichtet die 91-Jährige.

Strenge Trennung zwischen Katholiken und Protestanten

Die damals noch strenge Trennung zwischen katholischen und protestantischen Bürgern war verantwortlich dafür, dass in der Kapelle nur den katholischen Gefallenen gedacht wird. Die Trennung nach Konfessionen setzte sich damals noch bis in die Schule fort. Als die Bechhofer für eine Gemeinschaftsschule stimmten – zum Wohl der Kinder –, führte das sogar zu Streit im Dorf. „Das war damals nicht richtig, dass alles so getrennt wurde“, weiß Burgard heute.

Die Kapelle wurde 1946 zu einer schwierigen Zeit gebaut. „Die Leute hatten damals nichts zu essen. Das waren bittere Jahre“, sagt Burgard. In Bechhofen gab es aber einen Steinmetz. Karl Hüther nahm den Bau mit zwei befreundeten Wiesbachern selbst in die Hand. „Zum Essen kamen sie mittags in die Bauernhäuser. Sonst gab es hier ja nichts, auch nicht unsere Metzgerei.“

Bedeutender Teil des Dorflebens

Am 22. August 1946, zum Marienkönigin-Fest, wurde die Marienkapelle eingeweiht vom Generalvikar Phillip Hausner, der von 1918 bis 1922 Pfarrer in Bechhofen gewesen ist. Von da an gab es Prozessionen zur Kapelle. Und jedes Jahr im Sommer ein Hochamt. Bis heute werden zweimal jährlich Andachten gehalten, jeweils an einem Dienstag im Mai und Oktober.

Die Kapelle wurde nach der Weihe schnell zu einem bedeutenden Teil des Dorflebens. Burgard erinnert sich an 1947. Damals habe es monatelang nicht geregnet. Pfarrer Hauck hielt deshalb an ihr eine Novene, also neun Tage in Folge ein Bittgebet um Regen. „Ich war damals in der Landwirtschaft. Einmal hat es nach dem Gebet auf dem Weg hinunter gedonnert und geblitzt. Es gab trotzdem noch keinen Regen. Damals sind noch alle Leute aus dem Dorf mitgegangen. Da war man halt gläubig.“ Deshalb gab es zu besonderen Anliegen immer wieder Prozessionen zum Kapellchen.

Ein diskreter Ort für junge Paare

Auch darüber hinaus wurde sie für Gläubige zum Ort der Einkehr. Während der Wald heute den Raum um die Kapelle komplett erobert hat, bot sich von dort einst ein romantischer Blick ins Tal. Hinauf führte ab 1947 ein ebenfalls von Hüther erstellter Kreuzweg. Der Weg wurde nicht nur in gläubiger Ehrfurcht beschritten, sondern hin und wieder mit Herzklopfen in anderen Angelegenheiten. „Die Kapelle war eine gute Gelegenheit für junge Paare, sich von den Eltern zu entfernen“, erzählt Burgard schmunzelnd. Ob sie auch Ehen gestiftet hat? „Mit Sicherheit“, sagt sie.

Info

Am Sonntag, 31. Mai, feiert die katholische Kirchengemeinde von Bechhofen an der Marienkappelle um 10.30 Uhr einen feierlichen Gottesdienst mit anschließendem Beisammensein. Für Menschen, die nicht gut laufen können, gibt es einen Fahrdienst

