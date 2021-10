Die spitzen Krallen der Eule streifen Hermeline. Wird sie als ihr Futter enden? Dabei hat sie doch selbst einen so leeren Magen. Andrea Schnepp macht den 20 Kindern in der Jugendbücherei am Montag ordentlich Appetit auf Tiere.

Die Kinder saugen ihre Jahreszeiten-Geschichten neugierig auf – und geben selbst viele schlagfertige Antworten. Was Halloween ist, wird auch noch geklärt.

Selten gab es in der Jugendbücherei so viele Fragen. Und selten schallen so viele enthusiastische Antworten durch den Raum. „Was ist Klimawandel?“, will Andrea Schnepp wissen. Denn das ist ein wesentlicher Aspekt ihres Büchleins „Tiere und der Klimawandel“.

Der Eisbär als Symbol

Sofort antwortet ein Mädchen: „Wenn aus der sehr warmen Temperatur eine sehr kalte Temperatur wird.“ Oder eben auch umgekehrt – stimmt also fast. Einer anderen Zuhörerin kommt sofort ein Eisbär in den Sinn. Damit trifft sie den Nagel auf den Kopf – ist der Eisbär doch quasi das Symbol des Klimawandels.

Das ist ja auch ein wichtiges Thema für die Kinder. Denn es betrifft oft auch putzige Tiere. So überlegt eine Storchfamilie, ob sie in den Wintermonaten überhaupt noch in den Süden fliegen sollen. „Aber Fritz und Elsa sind ja schon geflogen“, bedenken die Störche. Also tun sie das auch. Vorher mussten sie sich darüber aber noch keine Gedanken machen. Auch für die Tiere sind die zunehmend wärmeren Temperaturen also komisch.

Stinkbomben

Die Bechhofer Lehrerin und Autorin bezieht ihr junges Publikum geschickt mit ein. Mit ihren spielerischen Erklärungen und Geschichten wirkt das nicht wie eine Schulstunde, sondern wie ein kunterbunter Spaß.

Schon der Titel der ersten Geschichte „Stinkbomben“ lässt viele Kinder laut lachen. Da haben kleine Wiedehopfe, die auf ihre Vogelmama mit dem Essen warten, großen Hunger – der Fuchs leider ebenso. Der will ihr Nest angreifen. Um sich vor ihm zu schützen, schmieden die Vögel einen Plan: „Wir müssen unsere Bürzel auf den Feind richten!“ Den Furzbomben sei Dank, der Fuchs hat lieber einen leeren Magen, als eine Atemvergiftung.

Hugo, die Schwalbe

In einer anderen Geschichte päppelt Tine eine verletzte Schwalbe auf. Als Hugo, wie sie ihn nennt, schließlich gesund ist, möchte sie ihn behalten. „Was haltet ihr davon?“, will die Autorin von den Kindern wissen. „Ein Vogel muss dahin, wo er hinmöchte!“, meint ein Mädchen. Und ein Junge ist sich sicher: „Ein Vogel braucht Freiheit und Natur.“

Schnepp ist begeistert, wie viel ihre Zuhörer schon wissen. Sie sind froh, wenn sie mit der Autorin den Tieren in den Geschichten helfen können.

Daher kommnen die Ideen

Schnepp erzählt, wie ihr die einfallen. „Oft denke ich mir Geschichten aus, aber oft lese ich was drüber in der Zeitung oder höre was im Radio.“ Einmal war sie mit ihrem Hund beim Tierarzt, da hatte die Arzthelferin eine verletzte Schwalbe. „Sie hat mir alles darüber erzählt“, meint sie. So ist die Geschichte um Hugo entstanden.

Nach der Lesung bastelt Andrea Schnepp noch mit den Kindern. Unter anderem malen sie den Wiedehopf und Fledermäuse aus. Das passe auch gut zu Halloween, meint sie. „Was ist Halloween?“, fragt ein Kind. Das wird auch noch geklärt.

Die falsche Eule

Und was ist mit der Eule, die Hermeline einen Schreck einjagte? Die Eule war ein Ast, der runtergefallen ist. Den Angriff hat sie nur geträumt.