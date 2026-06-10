Die Gemeinde Bechhofen hat beim Land den Antrag gestellt, Schwerpunktgemeinde werden zu dürfen. Dann gäbe es leichter Fördermittel. Wofür sie verwendet werden sollen.

Stimmt das Land dem Antrag zu und erkennt die Kommune als Schwerpunktgemeinde an, würden Projekte aus dem Dorferneuerungskonzept über acht Jahre lang vorrangig gefördert. Insofern wäre eine strukturelle Verbesserung zu erwarten. Allerdings werden in jedem Landkreis jährlich nur zwei Dörfer als Schwerpunktgemeinden anerkannt. Und das auch nur unter der Voraussetzung, dass dem Antrag eine Übersicht der Finanz- und Haushaltslage sowie das Dorferneuerungskonzept beiliegen.

Letzteres enthält Ergebnisse aus dem Zukunftscheck Dorf in Bechhofen. Der Gemeinderat hat drei Maßnahmen ausgewählt, die priorisiert angegangen werden sollen. Übereinstimmend haben die Mitglieder des Gremiums beschlossen, zuvorderst Lösungsansätze für das marode Dorfgemeinschaftshaus zu erarbeiten. Darüber hinaus sollen die Spielplätze aufgewertet und erweitert werden. Als drittes vordringliches Vorhaben ist geplant, Orte der Begegnung zu schaffen und zu erhalten. Dazu gehört der ehemalige Jugendraum, der im Moment in ein Mehrgenerationenhaus umgestaltet wird.

Mehrgenerationenplatz vorgeschlagen

Ernst Klein (SPD) regte an, in diesem Zusammenhang auch über die Erstellung eines Mehrgenerationenplatzes „ähnlich wie in Käshofen“ nachzudenken. Dort befindet sich unter anderem ein Spielbereich. Konzerte werden veranstaltet und nun ein wird Jugendraum gebaut. Klein sagte, bei den Maßnahmen sollte auch die Barrierefreiheit in den öffentlichen Gebäuden im Blick behalten werden.

Ortsbürgermeister Paul Sefrin (CDU) merkte in diesem Zusammenhang an, dass die Gemeinde derzeit die Sanierung des Dorfgemeinschaftshauses anstrebe. Ein Energieberatungsbüro und eine Arbeitsgemeinschaft aus dem Rat konkretisierten derzeit entsprechende Ideen dazu. „Falls es gelingt, ein Sanierungsprojekt zu bewältigen, könnten Mittel aus dem Dorferneuerungsprogramm und weitere Zuschüsse aus anderen Quellen hier einfließen.“