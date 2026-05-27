Frust über Fristen: Bürokratie macht Kita und DGH zu riskanten Vorhaben. Bechhofen setzt auf ein kleineres Projekt und hofft, kein Geld zu verlieren.

Ursprünglich hatte der Bechhofer Rat vor, Gelder des Zukunftsprogramms, das die alte Landesregierung noch auf den Weg gebracht hatte, in die Sanierung der Kita und des Dachs des Dorfgemeinschaftshauses (DGH) zu investieren. Zwar wurden die Vorhaben auch als förderungsfähig beschieden. Die Verbandsgemeindeverwaltung äußerte aber Bedenken, weil beide Vorhaben kaum fristgemäß bis zum 31. Dezember 2028 umgesetzt werden könnten. Die fristgemäße Umsetzung ist aber eine Grundvoraussetzung, um die Gelder aus dem Zukunftsprogramm, rund 80.000 Euro, zu erhalten.

Weil die Sanierungen zuvor in ihrer Gesamtheit kommunalrechtlich bewertet werden müssten, könne das Geld nicht nur für einen Teil der notwendigen Arbeiten ausgegeben werden. Zuvor sei eine umfangreiche Wirtschaftlichkeitsuntersuchung erforderlich. Unter anderem sei zu prüfen, ob ein Neubau beider oder eines der beiden Gebäude wirtschaftlicher sei als nur eine Sanierung. Diese Untersuchungen, die planerischen Vorbereitungen danach und deren Bau verursachten voraussichtlich einen erheblich längeren Zeitbedarf als nur bis Dezember 2028. Das gefährde eine fristgerechte Umsetzung der vorgesehenen Maßnahmen, womit das Geld verloren ginge.

„Der Bürokratismus lässt grüßen“

Aus diesem Grund empfiehlt die Verbandsgemeindeverwaltung, stattdessen das überschaubarere Projekt der Dacherneuerung und der energetischen Sanierung des alten Wohnhauses in der Hauptstraße 85 umzusetzen. „Der Bürokratismus lässt grüßen“, beendete Ortsbürgermeister Paul Sefrin seine Ausführungen vor der Diskussion der Ratsmitglieder um den Tagesordnungspunkt. Dem Vorschlag stimmten sie zwar einstimmig zu, allerdings mit lautem Zähneknirschen.

Markus Lunk (CDU) empfand die Empfehlung der Verbandsgemeinde als ärgerlich, weil der Gemeinderat sich Gedanken darüber gemacht habe, was man mit dem Zukunftsprogramm finanzieren wolle. Die Kita und das DGH seien wichtiger als eine Dachsanierung. „Die Sinnhaftigkeit der Regelungen des Zukunftsprogramms erschließt sich mir auch nicht spontan. Wo ist der Unterschied, ob eine Maßnahme erst im Dezember 28 oder im März 29 beendet wird? Letztlich müssen wir das zur Kenntnis nehmen. Der uns vorliegende Beschlussvorschlag ist recht alternativlos.“

Gelder nicht mit weiteren Förderprogrammen kombinierbar

Ernst Klein (SPD) beklagte, dass aus ihm nicht ersichtlichen Gründen Mittel, die aus dem Zukunftsprogramm zur Verfügung gestellt werden, nicht mit weiteren Förderprogrammen des Landes kombinierbar seien. Ein weiterer Grund, warum die Verbandsgemeindeverwaltung Bechhofen davon abgeraten hat, die Gelder hieraus in die Sanierung der Gebäude zu investieren. Das Dach im Dorfmittelpunkt zu reparieren, halte er zwar für sinnvoll. Inwieweit eine energetische Sanierung erforderlich sei und ob diese rechtzeitig erfolgen könne, wegen auch notwendiger Behördenbeteiligungen, sei seiner Ansicht nach fraglich.

„Es ist immer schade, dass man von der Bürokratie Knüppel in den Weg gelegt kriegt“, beklagte Annica Schmeer (Wählergruppe Schmidt). „Aber wir müssen gucken, dass wir diese Fördergelder irgendwie sinnvoll nutzen können, und da bleibt uns nicht viel Spielraum.“

Weil die Sanierung des Daches bisher mit 50.000 Euro kalkuliert wurde, „und danach noch Geld übrig bleiben würde“, so Sefrin, schlug Schmeer vor, über eine Sanierung des Daches des zukünftigen Mehrgenerationenraums nachzudenken. „Ich könnte mir vorstellen, dass das zulässig ist“, meinte Sefrin. Er wolle prüfen lassen, ob das möglich sei. Darüber hinaus soll ein Sachverständiger beurteilen, welche Kosten für die Dachrenovierung im alten Wohnhaus auf die Gemeinde zukommen.