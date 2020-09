Das für 26. September geplante Benefizkonzert in der Hornbacher Klosterkirche fällt aus, da einer der Musiker kurzfristig verhindert ist. Dafür gibt es am Sonntag, 27. September, 19 Uhr, ein Benefizkonzert: eine Rarität.

Ralf Peter (Sprecher) und Thomas Layes (Klavier) bieten das Melodram „Enoch Arden“ nach Alfred Tennysons Gedicht für Sprechstimme und Klavier 1897 von Richard Strauss in der Klosterkirche. Dazu gibt es Bildprojektionen von Barbara Steinitz (und eine raffinierte) Tontechnik. Das Stück ist eine viktorianische Liebes-Dreiecksballade. An der Schwelle zum Kino-Zeitalter werden Natur, Meer, Wind, Wellen, spielende Kinder, die Idylle am Feuer und das Palmenrauschen einer Südsee-Insel zu musikalischen Genre-Skizzen. Eigens dafür geschaffene Zeichnungen folgen den Spuren. Das Stück dauert etwa eine Stunde (es wurde 2018 von Bruno Ganz und Kirill Gerstein beim Euroclassic-Festival in Pirmasens aufgeführt). Der Eintritt ist frei, es wird um Spenden gebeten – und um Anmeldung unter Telefon 06338/ 993040 oder E-Mail an pfarramt@ evk-hornbach.de. Besucher sollen einen Zettel mit Name, Anschrift und Telefonnummer mitbringen.