Das Wahlamt der Stadtverwaltung Zweibrücken weist darauf hin, dass die Briefwahl für die anstehende Landtagswahl sowie die Oberbürgermeisterwahl der Stadt Zweibrücken noch bis Freitag, 20. März, 15 Uhr, beantragt werden kann. Das Briefwahlbüro der Stadt Zweibrücken ist weiter geöffnet und befindet sich im Kultur-Café auf der Rückseite der Stadtbücherei, Zugang über Parkplatz Uhlandstraße, in der Herzogstraße 9 bis 11. Das Wahlamt empfiehlt, aufgrund von Postlaufzeiten die Briefwahlunterlagen im Briefwahlbüro abzuholen oder direkt dort zu wählen. Öffnungszeiten sind Montag bis Mittwoch, 8 bis 16 Uhr, Donnerstag, 8 bis 18 Uhr, und Freitag, 8 bis 15 Uhr. Ausführliche Informationen zur Briefwahl sowie zu den verschiedenen Antragsarten stehen auf der städtischen Homepage.