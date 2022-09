Am Montag, 19. September, startet der Ausbau der Bauwerkerstraße zwischen Hofenfelsstraße und Dr.-Ehrensberger-Straße. Das vermeldet die Stadt in einer Pressemitteilung. Die Arbeiten erfolgen in zwei Bauabschnitten, die Trennung der Abschnitte liegt zwischen Ein- und Ausfahrt des ansässigen Logistikbetriebes. Der sich jeweils nicht im Bau befindende Abschnitt dient der Zufahrt zu der Firma. Die Baustelle ist bis zum 30. Dezember angesetzt.