Nach einem Einbruch mit Diebstahl auf einer Baustelle in Rieschweiler-Mühlbach sucht die Pirmasenser Kripo Zeugen.

In der Nacht auf Dienstag brachen unbekannte Täter einen Baustellencontainer im Hechtloch auf und stahlen Baustellenwerkzeuge. Zudem brachen sie die Tankdeckel an zwei Baggern auf und zapften Diesel ab. Nach ersten Schätzungen dürfte sich der Schaden auf gut 8000 Euro belaufen. Das teilte die Polizei mit. Unter der Telefonnummer 06331 520-0 oder per E-Mail an kipirmasens@polizei.rlp.de nimmt sie Hinweise entgegen.