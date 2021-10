Am Sonntagmorgen stand einer der Baucontainer an der Maßweilerer Landstraßen-Baustelle in Flammen. Die Feuerwehr wurde gegen halb acht von Anwohnern über den Brand informiert. Es besteht der Verdacht auf Brandstiftung.

Von Paul Helmut Kreiner

[aktualisiert 16.43 Uhr: Einen technischen Defekt, der anfangs als eine mögliche Brandursache genannt war, schließt die Polizei in ihrem Bericht vom Nachmittag aus.]

In dem Container war das Büro der Bauarbeiter untergebracht, die die Straße Richtung Thaleischweiler-Fröschen ausbauen. Laut Wehrleiter Harald Borne stand der Baucontainer in Vollbrand. Der Alarm ging um 7.36 Uhr ein, das Feuer war binnen zehn Minuten gelöscht. Der Container ist vollständig ausgebrannt, die zwei danebenstehenden Container wurden durch die Flammen in Mitleidenschaft gezogen.

Im Einsatz waren 50 Feuerwehrleute mit sieben Fahrzeugen aus Rieschweiler-Mühlbach, Maßweiler, Schmitshausen, Reifenberg und Weselberg. Zudem wurde ein Gefahrenstoff-Fahrzeug gerufen, laut Borne, weil eine grüne Flüssigkeit ausgelaufen war. Diese könnte jedoch auch Kühlwasser des Kühlschranks gemischt mit grüner Farbe gewesen sein.

Polizei schließt technischen Defekt aus

Als Brandursache kommt Brandstiftung in Frage: Ein zweiter, vom Feuer halbwegs verschonter Baucontainer zeigte deutliche Einbruchsspuren auf. Einen technischen Defekt schließt die Polizei aus. Sie schätzt den Schaden auf insgesamt 10.000 Euro und bittet um Hinweise, die sie unter der Telefonnummer 06333 9270 oder unter der E-Mail-Adresse piwaldfischbach-burgalben@polizei.rlp.de entgegen nimmt.