Zwischen Dienstag, 17 Uhr, und Mittwoch, 6 Uhr, wurde ein Baustellencontainer aufgebrochen, der kurz nach der Abfahrt Zweibrücken-Ixheim auf der Autobahn in Fahrtrichtung Pirmasens abgestellt war. Wie die Polizei mitteilt, müssen die Täter eine etwa zwei Tonnen schwere Arbeitsmaschine versetzt haben, um an den Container zu gelangen. Wie sie das angestellt haben, sei ungeklärt. Den Container öffneten sie mit einem Trennschleifer und stahlen eine Kettensäge der Marke Stihl, einen Staubsauger, Marke Hilti, und eine Stichsäge, Marke Rothewald. Das Schloss des zweiten Containers brachen die Täter mit einem Werkzeug auf und entwendeten 20 Boxen mit Bohraufsätzen der Marke Stihl. Die Polizei gibt den Schaden mit rund 10 000 Euro an. Sie sucht Zeugen, die in der Nacht zum Mittwoch in dem betreffenden Streckenabschnitt unterwegs waren und Hinweise geben können, Telefon 06332/9760.