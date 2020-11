Im Zeitraum zwischen Samstag, 15 Uhr, und Montag, 6.30 Uhr, versuchten Unbekannte in der Ontariostraße offenbar in großem Stil Geräte von einer Baustelle zu stehlen. Laut Polizei hebelten die Täter einen Lagerraum voller Werkzeuge und Arbeitsmaschinen auf der Großbaustelle der Diakonie auf. Die Geräte legten sie an einer anderen Stelle des weitläufigen Geländes zum Abtransport bereit. Offenbar wurden sie dabei gestört, denn die Beute wurde nicht komplett abgeholt. Festgestellt wurde nur ein fehlendes Klimagerät im Wert von 500 Euro. Der Schaden an der Tür beträgt ebenfalls 500 Euro. Das teilt die Polizei mit, die um Hinweise bittet unter Telefon 06332/9760 oder E-Mail pizweibruecken@polizei.rlp.de. Wer in den Nächten zum 22. oder 23. November etwas Verdächtiges an der Baustelle – Fahrzeuge oder Personen – bemerkt hat, soll sich melden.