Wegen Fahrbahnschäden am Übergang zu einer Brücke wird der Landesbetrieb für Straßenbau (LfS) ab Freitag die Fahrbahn der B420 am Anschluss zur B41 in Ottweiler in beiden Richtungen sperren. Die Sperrung der B420 beginnt um 18 Uhr und soll bis Sonntag 18 Uhr dauern. Eine Umleitung wird eingerichtet. Ab Montag will der Landesbetrieb für Straßenbau (LfS) eine Brücke der B41 bei Neunkirchen-Heinitz instandsetzen. Das Bauwerk überführt die B 41 über die Grubenstraße (L283). Die Bauzeit dauert voraussichtlich zwei Wochen. Der Verkehr der B41 wird von der A8 kommend in Richtung St. Wendel einspurig an der Baustelle vorbeigeführt. In der Gegenrichtung sind beide Fahrspuren voll gesperrt. Dazu wird eine Umleitung ausgeschildert, teilt der LfS mit.