Ab Montag erneuert der Landesbetrieb für Straßenbau (LfS) die Fahrbahn in der Ortsdurchfahrt Kohlhof/ Furpach. Die Baustelle beginnt an der Einmündung des Klinikwegs in Kohlhof und reicht über 685 Meter bis zur Einmündung des Parkplatzes am Zentralfriedhof in Furpach. Ab 2. November soll der nächste Bauabschnitt folgen, der von der Ludwigsthaler Straße bis hinter die Einmündung Beim Wallratsroth reicht, so der LfS. Eine Woche später wird zwischen der Einmündung Beim Wallratsroth und der Einmündung am Kombi-Bad „Lakai“ gebaut. Diese Baustelle soll bis Mitte November fertig sein. Die Fahrbahn wird dann gesperrt. Außerdem wird ab Montag bis Weihnachten zwischen dem Ortsausgang Bayrisch Kohlhof und Limbach die L114 erneuert. Die Umleitungen werden ausgeschildert.