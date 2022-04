Am Montag, 11. April, beginnen die Vorarbeiten zum Ausbau der Jägersburger Ortsdurchfahrt. Die Bauarbeiten starten an der Einmündung nach Kleinottweiler bis zur Kreuzung in Richtung Altbreitenfelderhof. Gesamtlänge der Baustelle: rund 3,2 Kilometer. Der Verkehr wird per Baustellenampel durch das jeweilige Baufeld geleitet. Zwischen Mai und Juni soll der Ausbau der Fahrbahn beginnen, aufgeteilt in vier Bauabschnitte. Der Ausbau wird dann jeweils unter Vollsperrung ablaufen.