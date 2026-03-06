Die Arbeiten an der neuen Freisportanlage am Kleinen Exe schreiten sichtbar voran. Auch wenn Teile der Anlage bereits fertig erscheinen mögen, handelt es sich weiterhin um eine Baustelle, die aus Sicherheitsgründen noch nicht betreten werden darf, schreibt die Stadt in einer Mitteilung. Das Gelände ist daher mit Bauzäunen gesichert. In den vergangenen Tagen sei es wiederholt dazu gekommen, dass Absperrungen geöffnet oder überklettert wurden. Die Stadt weist darauf hin, dass das Betreten eines abgesperrten Baustellengeländes nicht erlaubt ist. Die Stadt kontrolliere die Baustellensicherung regelmäßig und arbeite gemeinsam mit den beteiligten Firmen daran, die Anlage zügig und sicher fertigzustellen.