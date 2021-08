Die Asphaltschicht des Etzelweges wird zwischen dem 30. August und 6. September saniert. Das berichtet der Umwelt- und Servicebetrieb (UBZ) gegenüber der RHEINPFALZ. Eineinhalb Tage wird der Etzelweg-Abschnitt dabei voll gesperrt.

Zwischen 4. September, 20 Uhr, und 6. September, 6 Uhr, wird im Etzelweg zwischen der Mittelbacher Straße und der Gleiwitzstraße kein Durchkommen für Autos und Laster sein, so UBZ-Mitarbeiterin Petra Alms. In den eineinhalb Tagen wird die Fahrbahn gefräst und neu asphaltiert. Die restlichen Sanierungsarbeiten der Straße sollen unter halbseitiger Sperrung erfolgen, der Verkehr wird dann per Ampel geregelt. Die Etzelwegstrecke zwischen Gleiwitzstraße und Bubenhauser Straße wird indes nur in Teilbereichen saniert, dort soll die Straße ebenfalls halbseitig unter Ampelregelung gesperrt werden.

Die anliegenden Läden im ersten Sanierungsabschnitt - unter anderem Supermärkte, ein Fitnessstudio, ein Getränkehandel und eine Spedition - seien von der anstehenden Teil- beziehungsweise Vollsperrung informiert worden. Mehrere Gewerbetreibende äußerten gegenüber der RHEINPFALZ bereits ihre Bedenken wegen der Straßenvollsperrung. Hermann Fehrentz, Seniorchef und Gründer von Getränke Fehrentz, sagte im Juni voller Sorge: „So viele Geschäfte, die hier im Etzelweg existieren, gibt es in Zweibrücken kein zweites Mal in einer einzigen Straße“.