Zwischen Homburg und Bexbach wird am Samstag, 10. Juli, die Bundesstraße 423 im Bereich der Autobahn-Brückenbaustelle von 7 Uhr morgens bis 14 Uhr in beide Fahrtrichtungen gesperrt. In diesem Zeitraum lässt die deutsche Autobahn GmbH beiderseits der Straße die Pfeilerkonstruktionen der ausgedienten alten Autobahnbrücke abreißen.

Laut Klaus Kosok, Sprecher der Autobahn GmbH, bleibt der Verkehr auf der A6 in Höhe Homburg von diesen Abrissarbeiten unberührt. Fahrzeuge werden dort auch am Samstag in beiden Fahrtrichtungen jeweils zweistreifig an der Baustelle vorbeigeleitet. Auch die Auffahrt zur A 6 aus Richtung Bexbach in Fahrtrichtung Saarbrücken und die Abfahrt aus Richtung Mannheim in Richtung Bexbach bleiben offen. Eine Umleitung für die unterhalb der Brücke gesperrte B423 wird über Kleinottweiler und Jägersburg ausgeschildert.

Auf die A 6 gelangt man auf Umweg über Limbach

Wer von Homburg her auf die Autobahn 6 auffahren möchte, wird über die Kaiserstraße (L119) nach Limbach zur dortigen Auffahrt auf die A8 umgeleitet. Wer von der Autobahn 6 aus nach Homburg unterwegs ist, wird an der Ausfahrt Waldmohr abgeleitet. Von dort aus geht es über Bruchhof nach Homburg. Obwohl am Wochenende gearbeitet wird, mag Klaus Kosok Verkehrsstörungen in und Homburg nicht ausschließen.