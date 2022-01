Am Montag will der saarländische Landesbetrieb für Straßenbau (LfS) vorbehaltlich geeigneter Witterung die Bauarbeiten auf der Fahrbahn der Landesstraße 215 zwischen dem Ortsausgang von Homburg-Sanddorf und der Zufahrt zur Kehrberghütte wieder aufnehmen. Dieser Bauabschnitt soll bis Ende Februar dauern. Danach werde die Sperrung bis zur Zufahrt zur Zufahrt der Kehrberghütte und bis zur saarländischen Landesgrenze in Richtung Bechhofen umgestellt. Der LfS bittet Verkehrsteilnehmer, die zusätzliche Fahrzeit für die Umleitungsstrecke einzuplanen.