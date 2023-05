In den Nächten vom 9. bis 12. Mai, jeweils von 20.30 bis 5 Uhr, wird nördlich des Neunkircher Kreuzes die rechte Spur der A8 in Fahrtrichtung Neunkirchen gesperrt. Der Verkehr wird einspurig an der Baustelle vorbeigeleitet. Die deutsche Autobahn GmbH will mit der Sperrung die Sicherheit des fließenden Verkehrs und der Bauarbeiter gewährleisten, die mit dem Neubau der Landertalbrücke der A8 zwischen Wellesweiler und Neunkirchen-Oberstadt beschäftigt sind. Für die kommenden Nächte seien dort „Bohrungen zur Herstellung eines Verbaus“ geplant. Obwohl nachts gearbeitet wird, seien Verkehrsbehinderungen nicht auszuschließen.