Die Fahrbahn der A8 zwischen Merchweiler und dem Autobahnkreuz Saarbrücken in Fahrtrichtung Saarlouis wird bis Mitte Dezember saniert. Darüber informiert die Autobahn GmbH. Bis 3. Oktober wird die Baustelle eingerichtet, der Verkehr in beiden Fahrtrichtungen auf einen Fahrstreifen eingeengt. Schon während die Baustelle eingerichtet wird, so die Autobahn GmbH, sei mit Staus und Verkehrsstörungen zu rechnen. Ab 12. Oktober bis Mitte Dezember wird der Verkehr in beiden Richtungen zweispurig an der Baustelle vorbeigeführt, die Überholspur in Richtung Saarlouis wird dabei auf die Gegenfahrbahn geführt. Während der gesamten Bauzeit ist zudem die Abfahrt Merchweiler in Fahrtrichtung Saarlouis gesperrt, die Autofahrer werden über die Ausfahrt Friedrichsthal-Bildstock umgeleitet.