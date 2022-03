Die Arbeiten an der Baustelle am Doppelkreisel in der Neunkircher Oberstadt werden am Montag, 28. März, nach der Winterpause wieder aufgenommen.

Zwischen Montag, 28. März, und Sonntag, 3. April, wird die Fahrbahn am Kreisel in Richtung Shell-Tankstelle voll gesperrt, ebenso das Straßenstück zwischen Autobahnzubringer in Richtung Kartbahn. Die Kreisel sowie die Autobahnauffahrt bleiben für den Verkehr jedoch freigegeben. Vom 4. April bis 9. April wird dann am Straßenstück in Richtung Schwimmbad „Die Lakai“ gearbeitet - ebenfalls unter Vollsperrung. Der Durchgangsverkehr der L114 wird von Furpach kommend über Ludwigsthal und Wellesweiler nach Neunkirchen umgeleitet.