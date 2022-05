Kommende Woche am Sonntag, 4. Juni, wird wegen Arbeiten an der neuen Homburger Autobahnauffahrt die B423 voll gesperrt. Laut Mitteilung der Autobahn GmbH werden die Traggerüste an der Brücke zurückgebaut.

Während dieser Arbeiten muss die B423 deshalb voll gesperrt werden. Der Verkehr auf der A6 wird in der bekannten Baustellen-Führung unverändert weiterlaufen. Aus Homburg kommend kann weiterhin in Richtung Mannheim auf die A6 aufgefahren, ebenfalls die Abfahrt aus Richtung Saarbrücken nach Homburg ist offen. Auf der gegenüberliegenden Seite sind ebenfalls Auf- und Abfahrt in Richtung Bexbach geöffnet. Der Verkehr zwischen Homburg und Bexbach wird aus über Kleinottweiler, Jägersburg und die L118 umgeleitet. Autofahrer, die aus Homburg kommend auf die A6 nach Saarbrücken fahren wollen, werden über die A8 umgeleitet, Autos aus Richtung Mannheim nach Homburg sollen über die Abfahrt Waldmohr, die L119 und Bruchhof fahren.