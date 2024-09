Ende November soll die Baustelle auf und an der A8 bei Zweibrücken abgeräumt werden. Dann sollen die A8 und die Abfahrt Ernstweiler wieder befahrbar sein.

Nach – zumindest scheinbarem – monatelangem Stillstand wird an der Autobahn 8 wieder gearbeitet. Im Bereich der Ausfahrt Zweibrücken-Ernstweiler sind Bauarbeiter zu sehen, wie sie derzeit dabei sind, in Höhe Webenheimstraße die noch vorhandenen Lücken in der neuen Lärmschutzwand zu schließen. Diese ist nach Auskunft der bundesdeutschen Autobahn inzwischen zu großen Teilen fertig. Die Komplettierung der Lärmschutzwand hatte sich in die Länge gezogen, weil die Baufirma lange auf die Anlieferung spezieller Stahlpfosten warten musste. Deren Herstellung hatte sich laut Klaus Kosok, Sprecher der Autobahn GmbH, verzögert. Am Montag dieser Woche seien die Pfosten nun auf der Baustelle eingetroffen; jetzt würden sie montiert. Klaus Kosok: „Nach aktuellem Stand werden die Arbeiten an der Lärmschutzwand voraussichtlich Ende Oktober abgeschlossen sein, danach wird dann die Verkehrssicherung zurückgebaut.“

Der aktualisierte Zeitplan sehe vor, dass die Baustelle auf und an der A8 bei Zweibrücken bis zum Ende der vorletzten Woche im November abgeräumt sein werde. Dann könnten die Verkehrsteilnehmer die A8 und deren Abfahrt Ernstweiler wieder ungehindert befahren. Diese war seit 2021 in Fahrtrichtung Pirmasens immer wieder für lange Zeiträume gesperrt worden. Zunächst wurde dort die Brücke über den Hornbach abgerissen und durch einen Neubau ersetzt; seit Mai 2023 werden hier die beiden Lärmschutzwände errichtet.