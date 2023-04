Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Vier Wohnblöcke mit zusammen 86 Wohnungen plus Tiefgarage – das sieht der Investor für das Gelände an der Villa Schwinn in der Gutenbergstraße vor. Nach dem Entwurf, der jetzt der Stadt zur Genehmigung vorliegt, wird die Remise abgerissen.

Von der Gutenbergstraße aus gesehen, sollen ab dort, wo jetzt die Remise steht, hintereinander drei quadratische Wohnblocks mit jeweils vier Stockwerken gebaut werden. Hinter der Villa