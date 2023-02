Mehr als 120 Kinder hingen am Donnerstagmittag an den Lippen von Christian Gauf im Ratssaal der Stadtverwaltung. Denn der Bürgermeister verkündete die Gewinner des Weihnachtsbaumwettbewerbs.

Bei dem Wettbewerb haben Stadt und Stadtmarketing Weihnachtsbäume in der obersten Etage der Hallplatz-Galerie aufgestellt, die von Schulen, Kindergärten, Horteinrichtungen und Lern- und Spielstuben geschmückt werden konnten. Zu gewinnen gab es Geldpreise. Zum ersten mal war das Rennen so eng, dass es zwei erste und auch zwei zweite Plätze gab. Die Herzog-Wolfgang-Realschule plus gewann mit Schmuck aus Hirschen, Schneemännern, Nikoläusen und Engeln an Wäscheklammern den ersten Platz und 75 Euro; gleichauf mit der Canadaschule, die Sterne, Kugeln und Fichtenzapfen ins Rennen schickte. Für die integrative Schule gab es ebenfalls 75 Euro und wie für alle anderen Teilnehmer einen großen Eimer Gummibärchen.

Auch das Preisgeld des zweiten Ranges wurde durch zwei geteilt, wie City-Managerin Petra Stricker erklärte. So teilen sich die Kindertagesstätte Weizenkorn in Niederauerbach und die Mannlich-Realschule plus je 50 Euro. Den Eimer „Schnääges“ müssen sie aber nicht teilen, den gab es für alle ungeöffnet. Auf dem dritten Platz landete die Grundschule Sechsmorgen, die Friedenskarten und Bommel als Schmuck nutzte. Alle teilnehmenden Gruppen bekamen als Anreiz im Dezember einen Weihnachtsbaum in die jeweilige Einrichtung geliefert. Die Stadtspitze – bestehend aus Oberbürgermeister Marold Wosnitza, Bürgermeister Christian Gauf und der Beigeordneten Christina Rauch – tat sich als Jury bei der Bewertung schwer, wie Gauf erzählte. Sie bewerteten die Bäume unter den Gesichtspunkten Originalität, Kreativität und handwerkliche Leistung. Neben den genannten Siegern haben auch die Hilgardschule, die Pestalozzischule, die Jugendkunstschule, die protestantische Kita Schatzkiste, der Hort Haus der kleinen Helden, die städtische Kinderkrippe Klitzeklein, die Kita Abenteuerland und die Grundschule Rimschweiler am Wettbewerb teilgenommen und Sachpreise gewonnen.