Die schönsten Weihnachtsbäume 2023 hat die Stadtspitze am Mittwoch im Herzogsaal prämiert.

Den ersten Platz beim Baumschmuckwettbewerb teilen sich die Spiel- und Lernstube Brückenstraße und die Grundschule Rimschweiler mit je 75 Euro, auch der zweite Platz wird aufgeteilt zwischen den Klassen 6c und 9b der Herzog-Wolfgang-Realschule plus, die sich über je 50 Euro für die Klassenkasse freuen dürfen. Die Grundschule Pestalozzi erreichte den dritten Platz, der ebenfalls mit 50 Euro dotiert war. Die Geldspenden stellte der Umwelt- und Servicebetrieb Zweibrücken (UBZ) zur Verfügung, zudem gab es für alle 17 Teilnehmer-Einrichtungen weitere Sachpreise. Unter anderem gab es gestiftete Spiele von Spielwaren Cleemann und Gutscheine vom Eiscafé Cantonati.

Im Dezember hatten Stadt und Stadtmarketing in der Hallplatz-Galerie Weihnachtsbäume zur Verfügung gestellt und Schulen, Kindergärten und Spiel- und Lernstuben im Stadtgebiet aufgerufen, diese möglichst schön zu schmücken und zu verzieren. Anschließend wurden die Bäume ganz anonym mit Nummern versehen, Oberbürgermeister Marold Wosnitza, Bürgermeister Christian Gauf und die Beigeordnete Christina Rauch bewerteten die Bäume. In den ehemaligen Räumen des El Presenta im Erdgeschoß der Hallplatzgalerie konnten die Bäume auch werktags von 8 bis 18 Uhr besichtigt werden. „Die Wahl fiel der Jury sehr schwer, denn alle Bäume waren besonders schön geschmückt“, waren sich Wosnitza, Gauf und Rauch einig. Bewertungskriterien waren Kreativität und Originalität, Umsetzung und Bedeutung. In diesem Jahr haben insgesamt 17 Einrichtungen am Wettbewerb teilgenommen und damit eine Einrichtung mehr als im vergangenen Jahr.

Teilnehmer

Die Grundschulen Albert-Schweitzer-Schule, Pestalozzi, Rimschweiler, Sechsmorgen und Hilgard sowie die Thomas-Mann-Schule, die Canadaschule, die Mannlich-Realschule plus und die Herzog-Wolfgang-Realschule plus, die evangelische Kita Vogelnest, die evangelische Kita Rimschweiler Hort, die städtische Kindertagesstätte Schatzkiste, die protestantische Kita Weizenkorn, die städtische Kinderkrippe Weltentdecker, die städtische Kindertagesstätte Sonnenschein und die beiden Spiel- und Lernstuben Brückenstraße und Schwalbenstraße.