Eine herabgestürzte Baumkrone hat am Mittwochmorgen einen Mitte-Fünfzigjährigen in Oberwürzbach getroffen und verletzt.

Der Waldarbeiter, so die Pressemitteilung der Feuerwehr, lag in einem Hang im Waldgebiet oberhalb des Wohngebietes Steckentalstraße. Der Rettungsdienst versorgte den Verletzen dort zunächst. Weil der Waldarbeiter allerdings nur liegend aus dem steilen Gelände gerettet werden konnte, musste die Feuerwehr zur Unterstützung hinzugezogen werden. Die Floriansjünger brachten den Verletzen mittels spezieller Schleifkörbe aus seiner misslichen Lage. Mit vereinten Kräften wurde der Waldarbeiter an den Rettungswagen getragen. Von dort aus wurde er ins Krankenhaus gebracht.

Die Feuerwehr berichtet zudem von einem ähnlichen Einsatz am Dienstagabend in der St. Ingberter Innenstadt. Dort musste ein Mann per Drehleiter liegend aus dem zweiten Obergeschoss eines Mehrfamilienhauses gerettet werden, ehe er ins Krankenhaus gebracht wurde.