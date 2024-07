Drei Bäume und bepflanzte Freiflächen – so soll der Kreisel am Ixheimer Nagelwerk gestaltet werden. Steffen Mannschatz vom Umwelt- und Servicebetrieb (UBZ) stellte dem Stadtrat am Mittwoch die Planung vor. Demnach soll der Kreisel im Herbst dieses Jahres mit der Bäumen in der Mitte bepflanzt werden sowie mehrjährigen Stauden auf den Freiflächen ringsum. Laut Mannschatz waren mehr Bäume nicht möglich, um die Sicht der Verkehrsteilnehmer nicht zu behindern. Die Stauden bräuchten zwei, drei Jahre, bis sie zur Geltung kommen, appellierte Mannschatz an ein wenig Geduld. Einen Wechselflor werde es nicht mehr geben, aus Kostengründen, aber auch, um die Bewässerung zurückfahren zu können. Damit könne man eventuell auch noch eine Förderung aus dem Klimafonds erhalten. Für die Pflanzflächen fallen laut Mannschatz rund 20.000 Euro an, für die drei Bäume noch mal rund 14.000 Euro, inklusive drei Jahre Pflege für beides. Danach sei jährlich mit 2500 bis 3000 Euro für die Pflege zu rechnen. Harald Benoit (AfD) wollte wissen, wem der Nagelwerk-Kreisel gehört. Dem Landesbetrieb Mobilität (LBM), antwortete Steffen Mannschatz. Mit diesem habe die Stadt aber einen Vertrag abgeschlossen, was den Vorteil habe, „dass wir den Kreisel so gestalten können, wie wir das wollen“.