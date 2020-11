Die Homburger Parkhaus- und Stadtbusgesellschaft (HPS), ein kommunales Tochterunternehmen, hat damit begonnen, die Liniennetze für den Homburger Stadtbus „Bussi“ zu überarbeiten. Ein Antrag des Einöder Ortsrats, mit einer neuen Buslinie im Stadtteil die wachsenden Wohngebiete im Bereich Heinrich-Spoerl-Straße besser anzubinden, scheint jedoch wenig Chancen zu haben. Vor dem Homburger Stadtrat erläuterte HPS-Vorstandsmitglied Thomas Welter am Donnerstag, dass sich der Aufsichtsrat des Unternehmens vorige Woche gegen eine neue Buslinie durch Einöd entschieden habe. Hintergrund sei eine Auskunft aus der Verkehrsbehörde des Kreises. Demnach habe die Einöd-Linie wenig Aussicht auf Genehmigung, weil sie in Konkurrenz zur bestehenden Regionalbuslinie R 7 treten würde. Die R 7 führt von Homburg durch die Ortsdurchfahrt Einöd nach Zweibrücken und zurück. Weiterhin geprüft, so Welter, würden bei der HPS hingegen Verbindungen in die Straße Am Zweibrücker Wasserwerk bei Beeden sowie in die Grünewaldstraße in Erbach.