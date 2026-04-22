Was das geplante Baugebiet „Wohnen am Kirchberg“ oberhalb von Ixheim angeht, heißt es für die Stadt und für jene, die gegen das Neubaugebiet klagen: noch zwei Wochen warten. Erst dann wird das Oberverwaltungsgericht (OVG) Koblenz den Parteien schriftlich das Urteil im Rechtsstreit um den Kirchberg mitteilen. Nach der rund zweistündigen Gerichtsverhandlung am Montag gab der vorsitzende OVG-Richter Stefan Habermann noch kein Urteil bekannt. Drei Kläger haben sich per Normenkontrollklage gegen den Bebauungsplan der Stadt gewandt: ein Anwohner-Ehepaar und der Eigentümer eines im Plangebiet liegenden, rund 3000 Quadratmeter umfassenden Grundstücks, das landwirtschaftlich genutzt wird. Ihr Rechtsanwalt Holger Kröninger von der Saarbrücker Kanzlei Rapräger stellte in der Verhandlung zwei Beweisanträge, die sich auf das von der Stadt angegebene, geschätzte Verkehrsaufkommen und den daraus resultierenden Lärm sowie auf Auswirkungen für den Klimaschutz bezogen. Kröninger forderte das Einholen zweier weiterer Sachverständigengutachten. Das Gericht lehnte nach einer kurzen Pause beide Anträge ab, unter anderem, weil es zu beiden Punkten bereits Gutachten gebe und die Anträge zu undetailliert formuliert seien. Den Antrag zum Klimaschutz-Gutachten bezeichnete Richter Habermann als „Antrag ins Blaue hinein“. In der Klageschrift machen die Antragsteller unter anderem Verfahrens- und Formfehler beim Bebauungsplan geltend. Sie verweisen auch darauf, dass es für ein Neubaugebiet dieser Größe in Zweibrücken gar keinen Bedarf gebe, dass der Klimaschutz nicht ausreichend berücksichtigt werde, und sie sprechen von „unzumutbarem Zu- und Abgangsverkehr“, der zu erwarten sei. Als Vertreter der Stadt waren am Montag Barbara Kirsch-Hanisch und Martina Bieg vom Zweibrücker Bauamt sowie die Rechtsanwälte Henning Struck und Moritz Klimpel von der Stuttgarter Kanzlei Birk und Partner zugegen. Dass kein Urteil fiel, kommentierte Fritz Mauß, einer der Kläger, mit: „Damit habe ich gerechnet.“ In zwei Wochen wisse man mehr.