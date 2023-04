Es ist das wahrscheinlich größte Bauprojekt im Saarland im Bereich Wohnen. Die Neunkircher Ferraro Group möchte aus dem brachliegenden Gelände im westlichen Homburger Zentrum ein neues Stadtquartier machen. Über 500 Millionen Euro möchte Ferraro investieren. Das könnte auch neue Unternehmen und Einwohner anlocken. Konkret möchte das Unternehmen mit dem Bauprojekt „Cœur“ 500 Wohnungen schaffen, und Gewerbe- und Büroflächen mit Wohnungen vereinen. Gemeinsam mit der Stadt Homburg möchte Ferraro drei verschiedene Bereiche auf insgesamt rund 190.000 Quadratmetern realisieren. Wenn das Projekt beendet ist, könnte das laut Bürgermeister Forster „den Mittelpunkt unserer Stadt ein stückweit verändern“. Das Projekt bezeichnet Forster bei einer Pressekonferenz am Montag als „sehr gute Entwicklung, und das in einer Zeit, die nicht ganz einfach ist“. Er geht noch einen Schritt weiter und spricht vom wahrscheinlich „größten Projekt im Saarland, was das Wohnen betrifft.“