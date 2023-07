Bei einem Unfall an seinem Hof bei St. Ingbert ist Franz-Josef Eberl, Präsident der saarländischen Landwirtschaftskammer, ums Leben gekommen. Nach Holzräumarbeiten wurde der 61-Jährige vorige Woche am 26. Juni nahe seinem Gehöft Rittershof bei St. Ingbert-Hassel von einem fallenden Baum tödlich getroffen. Seit Juni 2017 ist die Landwirtschaftskammer des Saarlandes im Bexbacher Gewerbegebiet In der Kolling ansässig. Kammerpräsident ist der Hasseler seit 2019. Bei Landshut in Niederbayern in eine Bauernfamilie hineingeboren, zog seine Familie 1982 in den Saarpfalz-Kreis, wo Eberls Eltern zwei landwirtschaftliche Betriebe kauften, die heute als Einheit bewirtschaftet werden.

Seit 1996 ist er Betriebsleiter des elterlichen Rittershofs. Franz-Josef Eberl bewirtschaftete 23 Hektar Grün- und 96 Hektar Ackerland. Als Schweinemäster mit 600 Mastplätzen galt er im Saarland fast als Exot. Seine Mastschweine vermarktete er an regionale Metzger. Franz-Josef Eberl wird am Freitag, 7. Juli, 14 Uhr, auf dem Friedhof in St. Ingbert-Hassel beerdigt.