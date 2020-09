Der Stadtrat hat in seiner Sitzung am Mittwochabend die geplanten Auflagen für künftige Häuslebauer am Ixheimer Kirchberg abgemildert.

Statt Dachbegrünung plus Photovoltaikanlage plus heller Dachfarbe sollen die Bauherren nur noch zu einer dieser Maßnahmen verpflichtet werden, die sie sich aussuchen können. Auch eine Solaranlage sei möglich. Die Dächer der Hauptgebäude müssen aber auf jeden Fall mit einem „energetischen Zusatznutzen“ ausgestattet werden, so nannte das die CDU-Fraktion, die den Kompromiss in einer zehnminütigen Sitzungsunterbrechung mit der SPD ausgehandelt hatte.

Bei sechs Enthaltungen wurde der Vorschlag angenommen. Darin enthalten war auch ein Passus, dass Einfriedungen im Neubaugebiet maximal 1,50 Meter hoch sein dürfen, es sei denn, sie sind luftdurchlässig. Weitere Vorgaben, etwa das Errichten einer Regenwasserzisterne oder wahlweise eines Teichs, blieben drin. Vorangegangen war dem Beschluss erneut eine Diskussion darüber, wie viele Auflagen mit all den damit verbundenen Kosten man Bauherren zumuten kann. Auf der anderen Seite stehen die klaren Empfehlungen eines Gutachters, welche Auflagen nötig sind, um die Kaltluftströme auf dem Kirchberg nicht zu unterbrechen.