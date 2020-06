Erneut waren im Zweibrücker Stadtgebiet Werkzeugdiebe am Werk. Wie die Polizei mitteilte, hebelten Täter am Donnerstag zwischen 0.30 und 7.30 Uhr die Tür eines Baucontainers in der Straße „Am Äckerchen“ auf. Sie stahlen einen Akku-Bohrhammer der Marke Dewalt, eine 29-teilige Bitbox, einen Akku-Trennschleifer sowie eine Spezialsäge. Der Schaden wird auf rund 2000 Euro geschätzt. Die Polizei bittet Zeugen sich zu melden: Telefon 06332/9760, E-Mail pizweibruecken@polizei.rlp.de. Bereits zwischen Dienstag und Mittwoch wurde ein Baucontainer auf der A 8 bei Ixheim aufgebrochen. Auch dort stahlen Diebe hochwertiges Bauwerkzeug im Wert von geschätzt 10 000 Euro.