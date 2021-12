Die Stadt solle doch die Möglichkeit schaffen, dass trotz der angekündigten Sperrung der Landauer Straße bis 18. Dezember der Parkplatz am Bootshaus angefahren werden kann. Denn am 12. Dezember werde der neue Bahnhaltepunkt Rosengarten an der Landauer Straße eingeweiht, begründete Thorsten Gries (SPD) sein Ansinnen im Bauausschuss. Die Überraschung war groß, als ein Mitarbeiter des Bauamts daraufhin verkündete, dass die Baumaßnahme auf nächstes Jahr verschoben wurde. Vergangene Woche hatte die Stadt noch angekündigt, dass die Landauer Straße zwischen der Auf- und Abfahrt auf die Landesstraße 471 und der Kesselbachstraße vom 1. bis 18. Dezember komplett gesperrt wird. Die Straße sollte abgefräst werden und eine neue Asphaltdecke erhalten. Ein neuer Termin steht derzeit noch nicht fest.