Die Stadt Neunkirchen lässt ab Mittwoch, 2. November, den Straßenasphalt vor mehreren ihrer kommunalen, fest installierten Blitzersäulen erneuern. Geplant ist, den Asphalt an den Radargeräten in der Fernstraße, der Talstraße, der Kirchstraße im Ortsteil Münchwies und am Eschweilerhof abzufräsen. Die Bauarbeiten, die rund 60.000 Euro kosten, sollen bis Mittwoch, 9. November, andauern. Bei schlechtem Wetter könnte sich das Ganze noch weiter in die Länge ziehen. Gearbeitet wird teilweise unter Vollsperrung: Wo dies der Fall ist, werden Umleitungen ausgeschildert. Ziel der Bauarbeiten ist es, die Radaranlagen auf Kontaktschleifen in der Straßendecke umzurüsten.