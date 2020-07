Am Montag, 6. Juli, beginnt die nächste Phase der Bauarbeiten in der Ortsdurchfahrt Kuchenbergstraße in Neunkirchen-Wiebelskirchen. Bis 25. Juli gilt von Neunkirchen her in Fahrtrichtung Ottweiler ab der Einmündung Kantstraße bis zur Esso-Tankstelle auf 400 Metern Länge eine Einbahnregelung an der Baustelle vorbei. Der Gegenverkehr wird ab Ottweiler über die B 41 nach Neunkirchen beziehungsweise ab der Wiebelskircher Ortsmitte über Kepler-, Schiffweilerstraße und B 41 nach Neunkirchen umgeleitet. Die Einmündung Bexbacher Straße bleibt gesperrt: Hierfür gibt es eine Umleitung über die Ostertalstraße und die L 287 zur Bexbacher Straße und umgekehrt. Es drohen Verkehrsstörungen.