Der Wassergraben an einem Wirtschaftsweg in der Maßweiler Lehnsbach muss saniert werden. In der Hauptstraße und am Kälbling wurden Bäume gefällt. Der Wirtschaftsweg in der Lehnsbach steht oft unter Wasser, weil er zum Teil niedriger liegt als der angrenzende Wassergraben. Diesen soll die Reifenberger Firma Ritter neu herstellen und den Weg teilweise anheben.

Zudem wurden in der Hauptstraße und am Kälbling Bäume gefällt, deren Wurzeln Gehweg und Fahrbahn beschädigten. Nun müssen noch die Baumstümpfe entfernt und das Trottoir und die Straße repariert werden. Das macht die Weselberger Firma Karl Müller für rund 10.000 Euro.