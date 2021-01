Vom Dienstag, 2. Februar, 9 Uhr morgens, bis einschließlich Donnerstag, 4. Februar, werden im Saarland auf der Autobahn 6 in Fahrtrichtung Mannheim Straßenschäden an der Anschlussstelle St. Ingbert-West behoben. Gearbeitet wird zunächst auf der rechten, anschließend auf der Überholspur. Der Verkehr wird jeweils einstreifig an der Baustelle vorbeigeführt. Ab Mittwoch, 3. Februar, bleibt während der Bauarbeiten die Autobahn-Ausfahrt gesperrt. Eine Umleitung führt über die benachbarte Ausfahrt St. Ingbert-Mitte. Verkehrsbehinderungen sind möglich. Bei ungeeignetem Wetter wird die Reparatur verschoben.