Derzeit arbeiten Bauarbeiter auf dem Hilgardplatz. Die RHEINPFALZ hat bei der Stadt gefragt, was dort gemacht wird.

Bagger, die Asphalt aufreißen und die freigewordenen Furchen mit Erde auffüllen. Gegenwärtig wird auf dem Hilgardplatz − der kleine Park zwischen Hilgard-Center und Hilgardstraße − gearbeitet. „Im Zuge der Entsiegelung von Flächen werden diese Wege zurückgebaut und mit Rasen angesät“, erklärt Rathaussprecher Jens John auf Nachfrage. Die Wege waren laut John nicht mehr verkehrssicher und auch nicht beleuchtet. Bei einer Entsiegelung werden bewusst bislang asphaltierte Flächen geöffnet. Das soll für mehr Versickerung sorgen.

Der Hilgardplatz, das angrenzende Einkaufszentrum sowie die Hilgardstraße sind benannt nach Heinrich Gustav Hilgard. 1835 in Speyer geboren verbrachte Hilgard seine Jugend in Zweibrücken, ehe er 1853 in die USA auswanderte. Dort widmete er sich dem Ausbau des US-amerikanischen Eisenbahnwesens. Er wurde Präsident mehrerer Bahngesellschaften. 1883 war er maßgeblich an der Fertigstellung der Northern Pacific Railroad beteiligt.