Die Baufirma kann derzeit am Ixheimer Kreisel nicht weiterarbeiten. Der Kreisel wird deshalb nicht bis Ende September fertig. So lange wird der Verkehr weiterhin über den Etzelweg umgeleitet. Der Großteil der Umleitungsstrecke wird voraussichtlich ab Frühjahr eine neue Fahrbahndecke erhalten.

„Der Fertigstellungstermin Ende September ist nicht zu halten, weil auch jetzt noch unerwartete Leitungsverlegungen – Verlegung einer Wasserleitung – durch Versorgungsträger den Tatendrang der bauausführenden Firma ausbremsen“, erklärt der stellvertretende Leiter des Landesbetriebs Mobilität (LBM), Volker Priebe. Er geht jetzt davon aus, dass „wir bis Ende Oktober mit der Gesamtmaßnahme durch sind.“

Seit Frühjahr 2019, als die Bauarbeiten für den Ixheimer Kreisel aufgenommen wurden und die Brücke der Landesstraße 465, die am Nagelwerk über den Hornbach führt, abgerissen und neu gebaut wurde, dient der Etzelweg als Umleitungsstrecke für den Verkehr aus Mittelbach in Richtung Zweibrücken. Das gilt ebenso für die umgekehrte Richtung. Auch der Schwerlastverkehr nutzt den vielbefahrenen Etzelweg, an dem viele Lebensmitteldiscounter und Firmen angesiedelt sind. Aber wenn der Ixheimer Kreisel am Nagelwerk fertiggestellt und für den Verkehr freigegeben ist, wird sich das Verkehrsaufkommen im Etzelweg wieder reduzieren.

Zusage: Land zahlt die Sanierung des Etzelwegs

Für die Anwohner bedeutet dies zunächst eine kurze Entspannung, denn die durch den Umleitungsverkehr stark beanspruchte Straße soll dann nach Angaben von UBZ-Chef Werner Boßlet zwischen der Schlachthofstraße und der Einmündung in die Mittelbacher Straße eine neue Fahrbahndecke erhalten. Er sagte vergangene Woche, dass das Land die kompletten Kosten dafür übernimmt. „Die Zusage steht“, so Boßlet. Priebe bestätigt die Angaben: „Der Stadt wurde zugesagt, dass die stark genutzte und dadurch geschädigte Umleitungsstrecke auf Kosten des Baulastträgers saniert wird.“ In welchem Umfang und in welchem Bereich werde der LBM mit den Verantwortlichen der Stadt und dem UBZ festlegen, wenn der Ixheimer Kreisel fertiggestellt und für den Verkehr freigegeben wurde. Priebe hält es für unwahrscheinlich, dass die Sanierung des Etzelwegs noch in diesem Jahr erfolgt, da die Umleitungsstrecke „wohl bis zum Abschluss der Gesamtmaßnahme in Betrieb bleiben muss“.

Da laut Boßlet der Unterbau im Etzelweg noch in Ordnung ist, werde nur der obere Belag abgefräst und dann neu asphaltiert. Der UBZ-Chef rechnet mit einer maximalen Bauzeit von einem halben Jahr. Man werde prüfen, ob es ausreicht, den Etzelweg während der Bauzeit abschnittsweise halbseitig zu sperren.

Einmündung Etzelweg: Noch sechs Wochen Bauzeit

Derzeit wird an der Einmündung des Etzelwegs in die Landesstraße nach Mittelbach noch gearbeitet. Die Einmündung wird nach Angaben des LBM von Grund auf erneuert. Zudem wird auf der Talseite der Mittelbacher Straße ein Radweg gebaut und in Höhe der Einmündung Etzelweg eine Querungshilfe für Radfahrer und Fußgänger geschaffen. Priebe schätzt, dass der Umbau an der Einmündung noch etwa sechs Wochen – also bis voraussichtlich Ende August – dauern wird. So lange regele eine Ampel an diesem Engpass den Verkehr. „Die direkte Anbindung an den neuen Kreisel bleibt allerdings noch geschlossen, weil ansonsten im Bereich des Ixheimer Kreisels eine Dreiphasenampel erforderlich wäre, um den Verkehr von Mittelbach her dort einfließen zu lassen“, erklärt Priebe.